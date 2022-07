A24/25, Strada dei Parchi: "Scelta immotivata. Ci difenderemo in ogni sede"

Una scelta immotivata. E' secco il commento di Strada dei Parchi alla decisione del Governo di cambiare la gestione dell'A24 e dell'A25, facendo passare le autostrade sotto il controllo di Anas.

Strada dei Parchi spa comunica di apprendere, si legge in una nota, "via stampa, senza alcuna comunicazione preventiva", che con "un’inaudita e immotivata decisione, tesa a umiliare e penalizzare un gruppo imprenditoriale il cui solo torto è di aver investito in Italia credendo nell’apprezzamento delle istituzioni", il Governo ha ritenuto di revocare "la concessione delle Autostrade A24-A25".

Un titolo di cui SdP "era divenuta titolare nel 2002 vincendo la gara europea che lo Stato fece dopo aver preso atto di due successivi default delle società dell’Anas che gestivano i due tratti autostradali". Secondo la società "si tratta di una scelta ritorsiva del tutto ingiustificata, sia per ragioni di procedura che di merito".

Di fronte alla formalizzazione di un atto che definisce "un sopruso", SdP ha deciso di "difendere in tutte le sedi il proprio buon nome e gli interessi legittimi che rappresenta, che sono quelli di un gruppo italiano che garantisce lavoro a 1700 dipendenti e produce ricchezza pari all’8% del pil della regione Abruzzo".