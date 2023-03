Abodi visita il centro Idi di Roma: “Lo sport fondamentale per la salute”

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha visitato l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma. “Il rapporto tra lo sport e la salute - ha detto il ministro durante la visita - sarà sempre più intenso, sempre più sistematico, sempre più quotidiano, sempre più comunicato”.

Ad accogliere il ministro c'erano il Fondazione Luigi Maria Monti, padre Giuseppe Pusceddu e il consigliere delegato della Fondazione, Alessandro Zurzolo.

Il progetto delle Idi di Roma

Nel corso della visita al ministro è stato presentato il progetto per la prevenzione e cura del linfedema, attraverso sport come il canottaggio. Un progetto che vede la presa in carico dei pazienti, attraverso attività fisica progressiva e integrata con il canottaggio. Il trattamento prevede 12 mesi di attività fisica e muscolare progressivamente sempre più intensa, integrata con sessioni di voga. Si tratterebbe di due lezioni di canottaggio a settimana, della durata di 90 minuti l'una. A erogare le lezioni è il circolo sportivo della Rai, partner del progetto. Il progetto è stato presentato attraverso la proiezione di un video che raccoglie brevi interviste dei medici impegnati in questo progetto.