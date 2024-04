Aborto, consultori del Lazio in rivolta: il sit in in difesa della legge 149

La rivolta dei Consultori del Lazio per non toccare l'aborto e la legge 149. "Ci opponiamo vivamente all'emendamento al dl Pnrr per il via libera alle associazioni pro-life nei consultori e su cui il governo ha messo la fiducia, perché andrebbe a toccare la legge 194".

A dirlo è Gabriella Marando, del Coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori del Lazio.

Il sit in a Montecitorio

"Siamo pronte a protestare davanti Montecitorio e lo faremo domani (mercoledì 17 aprile, ndr) - continua la Marando. - I consultori familiari sono spazi socioculturali laici per i percorsi di affermazione di genere, per garantire benessere, autodeterminazione e una libera scelta sulla maternità e sull'aborto e non vi possono essere appalti per conto terzi, specie se si tratta di realtà d'ispirazione religiosa. Quest'ultime non possono interferire nei servizi socio-sanitari all'interno dei consultori. La 194 è una legge dello Stato ed è rafforzata dalla normativa regionale e non si può toccare. Daremo battaglia", conclude.