Abusa sessualmente di alcuni minori: arrestato il responsabile di una onlus

Il responsabile di un'associazione di volontariato del quartiere Appio Tuscolano di Roma è stato arrestato per l'accusa di abusi sessuali su dei minori. Il 49enne avrebbe approfittato della sua posizione di educatore per plagiare le sue vittime, costringendole a compiere atti sessuali.

Le vittime accertate per il momento sono quattro, tre ragazzi e una ragazza. Si sospetta che in tutto siano stati coinvolti dieci giovani ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Gli abusi avvenivano nella sede dell'associazione o a casa del 49enne. L'uomo era stimato dai suoi collaboratori e da coloro che frequentavano l'associazione ed era quindi ritenuto insospettabile. Il 49enne sfruttava il suo carisma per manipolare le vittime e, se queste non cedevano alle avances, rischiavano l'allontanamento dall'associazione. I fatti sarebbero avvenuti per un periodo di qualche anno fino al 2020.

L'inizio delle indagini

A lanciare la prima segnalazione una ragazza dei Castelli Romani che aveva avuto una relazione con una delle vittime. La giovane aveva riferito alla sua psicologa quanto il suo fidanzato le aveva riferito. Insieme alla terapeuta, la ragazza ha segnalato in tutto alla Polizia di Marino.

Sono partite le indagini, coordinate dalla Procura di Roma. Grazie agli elementi e alle testimonianze raccolte, l'uomo è stato ora arrestato ed è stato condotto al carcere Regina Coeli. Gli inquirenti, coordinati dal pm Antonio Verdi, continuano a indagare per accertare se ci sono altre vittime.