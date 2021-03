Abusivismo, oltre 250 piante sequestrate.La merce donata alle parrocchie

Abusivismo, oltre 250 piante poste sotto sequestro in zona Aurelio. Tutta la merce donata alle parrocchie del quartiere.

Continuano le attività a contrasto dell'abusivismo commerciale da parte del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale. Gli agenti hanno posto sotto sequestro circa 250 piante a due diversi venditori abusivi in zona Aurelio: il primo esponeva sul marciapiede oltre cento vasi senza autorizzazione ostruendo il passaggio dei pedoni , mentre il secondo vendeva piante e fiori, con un Ape Piaggio parcheggiato in via Aurelia, privo della licenza.

Al termine di questo secondo intervento, oltre al sequestro della merce, nei confronti del responsabile è scattata anche la sanzione per il fatto di trovarsi su strada senza giustificato motivo, secondo quanto previsto dalle norme a contrasto della diffusione del Covid-19. La merce è stata donata a d alcune parrocchie presenti nel territorio del XIII Municipio.