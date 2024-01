Acca Larentia, la Comunità ebraica di Milano: "Gesto fatto da 300 poveracci"

"Erano 300 persone, ma che importanza vogliamo dare a questa gente. Siamo nel 2023, vogliamo tornare indietro di quanto? Sono dei poveretti". Così il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi.

Il Presidente ha a margine della visita della Commissione contro le discriminazioni al Memoriale della Shoah commenta i 'nostalgici del fascismo' che hanno partecipato nei giorni scorsi a Roma al raduno di Acca Larentia.

Il commento

"Non sono in grado di dire se è possibile fare di più" da parte dello Stato, "Ci sono la legge Mancino e altre leggi. Credo che si faccia già tanto. Oggi come oggi sono certo che al governo non ci siano dei fascisti" ha sottolineato.Quanto al fatto che nell'esecutivo non ci siano state molte prese di posizione contro quel raduno, Meghnagi taglia corto: "Non hanno commentato in modo particolare ma io credo che serva poco commentare quell'episodio. Sono pochi, sono sempre meno. io non gli darei importanza. E' come oggi dare importanza a eventuali attentati della sinistra. Omai abbiamo superato grazie a Dio quegli anni tragici, in cui si ammazzavano a vicenda, poveri, giovani, tutti quanti. Credo sia superato".