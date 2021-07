Il Consiglio di Amministrazione di Accademia Costume & Moda ha proclamato all’unanimità A.Lupo Lanzara nuovo Presidente di Accademia Costume & Moda. Succede a Fiamma Lanzara scomparsa nel novembre 2020.

Un passaggio di testimone che si manifesta come una scelta di continuità nel rispetto della tradizione di ACM, che si è qualificata negli anni come polo d’eccellenza per la sua offerta didattica con l’obiettivo di creare la nuova generazione di professionisti dell’industria della moda, del costume e dello spettacolo.

Fondata nel 1964 da Rosana Pistolese, ACM rappresenta una delle eccellenze nel campo della formazione a livello internazionale tanto che, alla storica sede romana di via della Rondinella, nel 2020 si è aggiunto un nuovo polo formativo a Milano, in via Fogazzaro 23, con una proposta didattica d’avanguardia. Posizionatasi come numero 1 al mondo (ex aequo con altre 2 scuole internazionali) nella categoria Fashion Design (Graduate e Undergraduate) secondo la classifica “The Best Fashion Schools in the World 2019” redatta dal magazine The Business of Fashion, l’Accademia vanta tassi di avviamento al lavoro che superano l’85% sulle Triennali e il 90% sui Master, in Italia e nel mondo, collaborando con oltre 150 aziende del Sistema Moda (Maison e aziende manifatturiere) e dello Spettacolo. Inoltre, sempre nel 2019, Accademia Costume & Moda è risultata tra le 25 migliori scuole di moda al mondo essendo stata inserita nella classifica internazionale redatta dal magazine Fashionista The Top 25 Fashion Schools in the World: 2019

La nomina di A. Lupo Lanzara appare come la scelta più coerente, in grado di assicurare una profonda stabilità e garantire una continuità alla strada innovativa e vincente, già intrapresa da quando - nel 2010 - è entrato in Accademia, prima in qualità di Direttore Generale e successivamente come vicepresidente. Una visione e un approccio manageriale e culturale che condivide e porta avanti insieme a suo fratello, Furio Francini, Amministratore Delegato di ACM. Dichiara Lupo Lanzara: “Sento questo incarico affidatomi dal Consiglio di Amministrazione essere un privilegio e un onore e sono grato della fiducia accordatami. Un Progetto quello dell’Accademia nato con mia nonna Rosana Pistolese e portato avanti da mia madre, Fiamma Lanzara, due donne che sono riuscite a lasciare un impatto nella vita di chi le ha incontrate, e a creare una esperienza formativa autentica. Entrambe visionarie, sensibili e determinate e che, con la loro profonda generosità d’animo, hanno creato e poi custodito un patrimonio culturale unico che con mio fratello Furio, intendo proteggere, salvaguardare e continuare a valorizzare. Il mio impegno rimarrà come sempre lo studente, la sua centralità e i nostri docenti e i partner industriali, senza i quali non potrei garantire un’esperienza formativa ed educativa che possa affrontare le nuove sfide imposte dalla contemporaneità, nel rispetto dell’heritage culturale lasciatoci e della chiara identità di Accademia Costume & Moda.”