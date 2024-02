Accoltellarono un presunto ladro ad Anzio: due in manette, uno è minorenne

Due giovanissimi, dei quali uno minorenne, sono stati individuati e fermati dagli uomini della polizia di Anzio Nettuno che hanno eseguito nei loro confronti due misure cautelari emesse dal Gip del tribunale di Velletri.

I fatti risalgono al 10 dicembre dello scorso anno, quando i poliziotti sono intervenuti in viale Marconi ad Anzio.

Ladro nel locale

L'episodio è stato consumato nei pressi di un bar, dove un uomo, pare appena dopo aver perpetrato un furto all'interno del locale, all'atto di uscire, è stato aggredito con violenti calci e pugni, riportando alcune ferite che gli sono state inferte con diverse coltellate. La vittima era stata lasciata riversa a terra, in stato di incoscienza, dove poi era stata soccorsa da personale del 118 per poi essere trasportata presso l'ospedale di Anzio dove i sanitari, appurato che la persona ferita, con gravi lesioni alla testa, versava in pericolo di vita, hanno deciso di trasferire il soggetto presso l'ospedale San Camillo Forlanini dove è stato poi sottoposto ad intervento chirurgico.

Le indagini

A seguito delle indagini che sono passate anche per la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza di alcuni locali commerciali nelle vicinanze, i poliziotti hanno identificato due giovani, di cui uno minorenne, gravemente indiziati in concorso dei reati di tentato omicidio e lesioni aggravate. Lindagine, quindi, hga consentito al Gip del Tribunale di Velletri emettere una ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti dell'indagato 18enne, il quale è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Anzio. Analogamente, il Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ha emesso a sua volta un provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato 17enne che è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in Comunità.