Accoltellato a Termini, Salvini: “Basta bivacchi fuori dalla stazione”

“A Termini come primo impatto vedi hotel di lusso a 5 stelle e poi vedi dei bivacchi. Così non può essere: la stazione e l'esterno è biglietto da visita per la città”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo sui fatti di Termini durante un'iniziativa per la sicurezza nelle stazioni.

"Non siamo preveggenti rispetto agli eventi di cronaca nel fare questa iniziativa oggi – ha aggiunto il ministro - come ha scritto qualcuno rispetto a quanto accaduto ieri fuori dalla stazione Termini. I dati di cui parliamo oggi sono parte di una indagine non improvvisata. La stazione è il primo biglietto da visita delle città. Roma sarà sede del Giubileo del 2025 e poi mi auguro dell'Expo”.

“L'esterno delle stazioni è fondamentale”

"L'esterno è fondamentale - ha aggiunto il ministro Salvini - serve la forza pubblica ma anche la luce, il decoro, la vita, perché il degrado chiama degrado. L'opera di riqualificazione della stazione centrale di Milano con ristoranti anche di lusso ha fatto la sua parte nel cambiare la situazione. Qui a Termini dove è avvenuto l'accoltellamento c'è poca luce questo non migliora la situazione. Come ministero mi curerò di coinvolgere i sindaci in qualsiasi iniziativa".