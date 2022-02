Accusata di furto la moglie di Daniele Silvestri: fermata da Eataly

La moglie del cantante Daniele Silvestri è accusata di aver commesso un furto a Eataly. La donna, una volta bloccata dalle guardie giurate che si erano accorte della presenza nella borsa dell'attrice di cosmetici e vino rubato dagli scaffali, ha dato in escandescenza colpendo i vigilantes. Convalidato l'arresto per l'attrice.

Lisa Lelli, moglie del cantante romano Daniele Silvestri, è accusato di furto. Mercoledì 23 febbraio, subito dopo l'ora di pranzo, la donna si trovava presso Eataly di Roma, in zona Ostiense, quando è stata fermata dalle guardie giurate. Nella borsa dell'attrice sono stati trovati rossetti, creme e vino rubati poco prima dagli scaffali. Il tutto per un valore di circa 150 euro. A quel punto la donna avrebbe reagito in maniera aggressiva.

Prognosi di quattro e quindici giorni per le guardie

L'attrice avrebbe iniziato a colpire i due vigilante procurando loro vari graffi. Sul posto è poi intervenuta la polizia che ha arrestato la donna per rapina impropria.

Le due guardie sono state curate presso l'ospedale CTO situato in zona Garbatella. La prognosi per i due uomini è di quattro e quindici giorni.

Nella giornata di giovedì 24 febbraio il gip ha convalidato l'arresto rimandando però a casa la donna senza disporre della misura cautelare. Sul caso si terrà un processo.

Intanto sul suo profilo Facebook la donna pubblica una foto con scritto: "La calunnia è come la moneta contraffatta: molti che non l'avrebbero mai emessa la fanno circolare senza scrupoli".

