Achille Lauro e il bagno con Celeste Dalla Porta a Fontana di Trevi

Achille Lauro ha scelto Celeste Dalla Porta, che ha conquistato il cinema con 'Parthenope' di Paolo Sorrentino, come co-protagonista del video musicale in bianco e nero di 'Incoscienti Giovani', con cui è in gara al Festival di Sanremo 2025.

Il riferimento a La Dolce Vita

"Ti cercherò in un vecchio film" canta Lauro. Il riferimento è alla pellicola 'La dolce vita' di Federico Fellini. Il cantante e l'attrice omaggiano Marcello Mastroianni e Anita Ekberg. Proprio come nel capolavoro del 1960, Dalla Porta cammina tra i vicoli del centro di Roma, come la Ekberg, per poi ritrovarsi davanti alla Fontana di Trevi: ci si immerge, prima di essere raggiunta dal 'suo Mastroinanni' con il volto di Lauro.

Giovane promessa del cinema italiano, dal talento e dalla bellezza che hanno lasciato il segno, l'attrice milanese nell'ultimo film di Paolo Sorrentino - che ha debuttato di recente nelle sale americane e in streaming su Netflix, dopo il successo al botteghino italiano - interpreta la protagonista, Parthenope. Nel film si fa carico delle emozioni del regista, che ha scelto di affidarle per la prima volta a un personaggio femminile. E' un film epico su Napoli, sulla memoria e sul tempo che passa tra cambiamenti inesorabili e i volti dell'amore.

Chi è la “regina” di Partenope

Celeste Dalla Porta è nata a Milano nel 1997. E' figlia e nipote d'arte: il papà è il contrabbassista jazz Paolino Dalla Porta e il nonno è il fotografo Ugo Mulas. Dopo essersi diplomata al Liceo Artistico di Brera, Celeste si è trasferita a Roma per inseguire il suo sogno, il cinema. E' entrata e si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia. Mentre era ancora una studentessa, è comparsa in una scena del film di Sorrentino 'E' stata la mano di Dio' che è stata tagliata in fase di montaggio. Ma il regista premio Oscar non si è scordato di lei. Impossibile il contrario. Dopo aver recitato nella serie di cortometraggi 'Red Mirror' e l'esordio al cinema nel film 'Chi ha paura del dottor Kramer', è arrivato il successo con 'Parthenope'.