Achille Lauro, compleanno da superstar: i 32 anni al ristorante stellato

Per festeggiare i suoi 32 anni Achille Lauro si è trattato bene. Dopo aver partecipato alla serata conclusiva di Battiti Live a Trani (in Puglia), il cantante è stato a cena a Casa Sgarra, noto ristorante stellato della costa adriatica, per una festa da vera superstar.

Achille Lauro è nato a Verona l'11 luglio 1990, ma è cresciuto a Roma, nel Municipio III. La popstar, che ha recentemente partecipato all'Eurovision come rappresentante di San Marino, ha optato per una cena a base di pesce, offerta a tutto il suo staff. Lauro ha aspettato la mezzanotte e ha brindato alzando il calice insieme al resto della sala.

Il tour Superstar fa tappa a Roma

Dopo il lungo stop per il Covid, Achille Lauro è ripartito in tour come tanti colleghi e dopo aver suonato a Milano, il 12 luglio farà tappa all'Ippodromo delle Capannelle, nella sua Roma. Insieme a lui anche la fidanzata, Francesca, che Achielle tiene ben lontana dalle cronache rosa. In alcuni appuntamenti sarà accompagnato dall’Electric Orchestra, mentre in altri il pubblico potrà vederlo in un’altra veste scoprendo la versione rock band con la sua formazione originale. In ogni caso, lo show è garantito.