Addio a Paola Guerci: giornalista, aveva 52 anni. Il ricordo di Fabio Rampelli

Addio a Paola Guerci: la giornalista e conduttrice radiofonicasi è spenta mercoledì mattina in un ospedale romano a soli 52 anni dopo che, in pieno lockdown, aveva subito un intervento neurologico. Ex consigliere del II Municipio, nel 1999 fu anche assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili della Provincia di Roma con il Centrodestra.

Il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli su Facebook ha voluto ricordare la giornalista scomparsa: “Cari ragazzi, amici e gente nostra, Paoletta Guerci ci ha lasciati. Così, senza dire niente a nessuno, senza permetterci un saluto, un bacio, un abbraccio, una mezza parola di conforto. Senza che ci potesse compatire cn uno di quei suoi sorrisi dolci e ironici. Era brava, umana, affettuosa, talentuosa e noi abbiamo solo il compito di custodirne la memoria e parlare di lei, di ciò che ha fatto, provando a proseguirne l’impegno nell’associazionismo, le pari opportunità, la comunicazione su cui aveva idee magnifiche che il tempo non le ha consentito di sviluppare come avrebbe meritato. I suoi amici soffriranno molto perché quando si perde l’amore di una persona che sapeva darne a piene mani si resta storditi a lungo. Un pensiero va a sua figlia Egeria, che Paola ha avuto la gioia di poter vedere con una divisa indosso, come desiderava. Facciamoci forza e preghiamo per lei e per la sua famiglia. Essere fedeli alla propria natura e sfuggire alla mediocrità quotidiana è l’unico antidoto per non avere rimpianti, l’unica cosa che davvero conta nella vita. Il resto sono deliri di onnipotenza e atti di volgare presunzione. Fermiamoci 5’ oggi in un angolo della città e dedichiamole un saluto. Ciao Paola”.