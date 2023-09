Addio ad Alberto Ginulfi, il portiere dell'As Roma che parò un rigore a Pelè

È morto all'età di 81 anni Alberto Ginulfi, l'ex portiere della Roma che parò uno dei pochissimi rigori sbagliati in carriera da Pelè. Lo ha reso noto la famiglia.

Ginulfi, romano, aveva difeso la porta dei giallorossi dal 1962 al 1975, prima di chiudere la carriera con altre esperienze al Verona, alla Fiorentina e alla Cremonese.

Quell'amichevole col Santos del 1972

Il suo momento di gloria lo visse il 3 marzo 1972 quando durante un'amichevole della Roma con il Santos allo stadio Olimpico riuscì a parare un rigore a una leggenda come Pelè, unico portiere italiano a potersi vantare di questa impresa.

Pelè gli regalò la maglia

L'attaccante brasiliano fu il primo a congratularsi con lui: "Mi lasciò la maglia e a fine partita mi invitò all'ambasciata brasiliana di piazza Navona, per il giorno dopo", aveva rievocato Ginulfi. La maglia di Pelè la custodiva gelosamente: "Maniche lunghe, scudetto ricamato e numeri attaccati con il filo. La tengo nascosta, insieme a quella di Maradona. Me l'hanno chiesta in tanti, ma è incedibile".