Addio botticelle con i cavalli: saranno a trazione meccanica. La rivoluzione

Addio botticelle a cavallo. Nella Capitale le celebri carrozzelle, cantate da Venditti in "Quanto sei bella Roma", saranno a trazione meccanica. Basta animali, basta polemiche: è la fine di un'era.

A comunicarlo è il consigliere capitolino di FdI Alessandra Mussolini.

La mozione

"Con la mozione presentata e approvata all'unanimità, concludo una battaglia di civiltà portata avanti fin dalla scorsa legislatura. Un percorso che ora impegna l'amministrazione Capitolina ad intervenire per rimodulare le botticelle verso la trazione meccanica, salvaguardando il lavoro e assicurando ai turisti un mezzo di trasporto tipico, ma adeguato alle esigenze di una città profondamente modificata rispetto a quel tempo, certamente romantico ma completamente diverso". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Rachele Mussolini.

Cavalli a riposo

"La soddisfazione - aggiunge - è doppia in particolare per il fatto che i cavalli potranno godere di un sacrosanto riposo, fuori dalla fatica e dallo stress di un mondo caotico che non è assolutamente il loro. Grazie ai colleghi di Fratelli d'Italia che hanno convintamente sostenuto questa iniziativa e grazie alla comprensione della maggioranza che ha voluto condividere lo spirito della mozione. Ora la speranza è che tutto si realizzi in tempi celeri, per evitare altri incidenti incresciosi", conclude Mussolini.