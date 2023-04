Adolescenti distesi sulla Casilina per selfie e video: genitori denunciati

Stesi sull'asfalto, a notte fonda, lungo la pericolosa strada regionale Casilina, per scattare selfie e girare video.

È quanto accaduto domenica sera a Piedimonte San Germano dove un gruppo di adolescenti è vivo per miracolo. A dare l'allarme ai Carabinieri sono stati alcuni automobilisti in transito e che solo per un caso fortuito non li hanno investiti e uccisi. Una moda folle quella oramai diffusa tra gli adolescenti che rischiano di spezzare la loro vita nel fiore degli anni.

Le telecamere di video sorveglianza hanno ripreso la bravata

L'allarme ai Carabinieri ha messo in fuga il gruppetto che però ha le ore contate: le immagini di videosorveglianza girate dalle telecamere del Comune potranno consentire la loro identificazione. I genitori rischiano di essere denunciati.