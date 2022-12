Aeroporti di Roma lancia la seconda Call for Ideas: opportunità per 8 startup

Aeroporti di Roma lancia la sua seconda “Call for Ideas”. Dopo il successo della prima edizione, Adr offre una nuova opportunità, dedicata all'innovazione, per 8 startup dall'Italia e dal mondo che potranno presentare i loro progetti e svilupparli nell'Innovation Hub e accedere a un finanziamento fino a 105mila euro, con opportunità commerciali fino a 2 milioni di euro.

Le startup che volessero partecipare potranno presentare i loro progetti dal 20 dicembre 2022 al 16 febbraio 2023. I progetti verranno selezionati anche sulla base del rispetto dell'inclusività al loro interno (parità di genere, presenza femminile e componente giovanile). Le startup scelte potranno usufruire dei fondi per 8 mesi. Rispetto alla precedente edizioni sono stati aggiunti 8 nuovi ambiti in cui si potranno presentare i progetti: manutenzione preventiva, miglioramento dell'efficienza dei processi, miglioramento del turn around degli aerei, riduzione dei costi energetici e dell'impatto ambientale, miglioramento dei servizi per i clienti, miglioramento dell'attività di vendita.

Partner dell'iniziativa sono Plug and Play Tech Center e Airports for Innovation.