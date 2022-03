Affari tuoi è un gioco d'azzardo. Il format di Amadeus nel mirino di Fiasco

Affari tuoi, lo storico programma di Rai 1 dove il concorrente, aprendo dei pacchi, può vincere fino a 500.000 euro ha cambiato format. Ora non è più una sola persona a gareggiare, ma l'intera famiglia. L'Avvenire, in un pezzo firmato da Maurizio Fiasco- esperto della Consulta Nazionale Antiusura- punta l'attenzione sul messaggio trasmesso: giocare d'azzardo per salvare o risollevare l'intero nucleo familiare. Una manipolazione, a detta del sociologo, pericolosa.

Affari tuoi è tornato in prima serata, di sabato sera, con una conduzione e un format diverso: tutto a "gestione familiare". I conduttori sono Amadeus e la moglie, l'ex ballerina Giovanna Civitillo, mentre non c'è più un solo concorrente, ma un'intera famiglia. Una famiglia a tentare la fortuna. Il gioco si basa infatti non su particolari abilità, background culturale o competenze logiche, ma sul fato: i concorrenti hanno un pacco con all'interno un importo di soldi e, man mano che il gioco va avanti, devono aprire gli altri pacchi con la possibilità di cambiarli per cercare di ottenere il monte premi più alto. Tutto, ovviamente, a scatola chiusa e tutto dettato dal fato. L'unica possibilità di scelta che hanno è di accettare una proposta di soldi, ma in cambio devono lasciare il gioco. E molti concorrenti non lo fanno decidendo di andare avanti e rischiando di tornare a casa senza nulla.

L'allarme del sociologo: "Affari tuoi come il gioco del poker"

Maurizio Fiasco, criminologo e sociologo esperto di usura e gioco d'azzardo, punta l'attenzione proprio su questo aspetto qui. Nell'articolo riportato su L'Avvenire scrive: "Si coglie la manipolazione elegate, difficile da demistificare senza disporre di un'analisi tecnica". Riferendosi poi alla possibilità di accettare o meno l'offerta: "Quando il dottore formula l'offerta si tratta di soldi reali. Il concorrente che rifiuta l'offerta e va avanti è il giocatore a rialzo, esattamente come il gambler al tavolo del poker".

Fiasco: "Occhio alla manipolazione"

Fiasco conclude l'articolo parlando della "manipolazione": "La manipolazione del senso comune è consumata un oltraggio, un oltraggio nell'Italia ferita da due anni di pandemia che è al bivio tra spirito di resurrezione e con sacrificio e responsabilità o il comodo fantasticare sullo zio d'America".