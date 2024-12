Affettuosità del Pd: Svetlana Celli presidente del Consiglio Comunale di Roma, il papà Giuseppe consulente di Gualtieri all'Area Metropolitana

Affettuosità familiari nel Pd romano con una nomina “ad hoc” per Giuseppe Celli, classe 1944, quindi 80 anni, già consigliere comunale di Roma ora in pensione da dipendente di Regione Lazio e anche papà dell'attuale presidente del Consiglio Comunale, Svetlana Celli.

Per lui lo scorso dicembre, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha firmato una determina dirigenziale con la quale lo nomina collaboratore “A supporto delle attività politico-istituzionali del Sindaco metropolitano quale “Consigliere per la complessità delle periferie metropolitane e delle interconnessioni territoriali”. Una robetta non da nulla che abbisogna di grande esperienza da offrire al sindaco Gualtieri, per sbrogliare le note matasse delle pericolosissime interconnessioni territoriali, come accade spesso quando una strada passa nel Comune di Roma e poi magari finisce a Fiumicino e a Guidonia e c'è da decidere la competenza dei Vigili Urbani per la sorveglianza o la manutenzione.

Unico costo, l'assicurazione Inail

Per fortuna la militanza politica di Celli padre, maturata nelle fila del Pd è tale e tanta che l'affettuosità politica e il rispetto del partito che tanto ha dato e preso dalla famiglia Celli, è tale da metterla a disposizione a titolo grauito. Per la Città Metropolitana l'unico prezzo da pagare per il consulente volontario ottuagenario è il pagamento della copertura assicurativa Inail. Poi il nuovo consulente potrà usare mezzi e strumenti dell'Amministrazione e “trasformare le complessità delle periferie” in “facilitazioni o agevolazioni”.

Il sito della città Metropolitana, congelato a maggio 2024

Da notare che il sito internet della Città Metropolitana nell'area relativa ai “consulenti” è aggiornato al 29 maggio 2024.