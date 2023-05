Agata Isabella Centasso: bella come una dea e una belva con il pallone

Agata Isabella Centasso, bella come una dea, abile con il pallone come Gattuso - lei dice che s’ispira a lui - a breve confermerà la sua promessa d’amore e sognerà imbambolata dal profumo dei fiori d’arancio.

Gioca come centrocampista, più di rottura che di costruzione nel VFC Venezia, e grazie alle sue forme perfette il calcio ha acquistato con lei un’eleganza ed un’avvenenza come non era mai successo in passato. Ma, c'è un ma: si dice che abbia attirato le attenzioni dell'As Roma femminile neo Campione d'Italia.

La dea che rende il calcio elegante: il suo successo continuerà

Prima che “La Belva” (come la chiamano i suoi compagni di squadra, e non solo) decidesse di impegnarsi nel calcio c’erano molte reticenze nel ritenere interessante una donna che pratica questo sport, ora la danza leggiadra di Isabelva che affronta il campo con determinazione e grinta, rende questo sport molto attraente anche se a governare il pallone è un piede femminile.

Ecco allora che ho deciso di aprire le carte per Agata Isabella ma il fatto che la sua fama continua a crescere mi ha reso curiosa di sbirciare nel suo futuro.

Aprendo la stesa, si legge subito chiaramente la conferma della sua affermazione anzi, le carte che aggiungo disegnano un quadro chiarissimo: il successo continuerà, e crescerà perché quel suo talento, insieme alla sua straordinaria bellezza faranno sempre più parlare di lei. Incredibilmente però, Agata Isabella Centasso, nonostante il successo nello sport e il suo corpo statuario è, e rimane un punto di riferimento per i suoi amici e per tutte le persone che gli stanno intorno. Non ama creare distanze anche se, sempre da quello che mi dicono le carte, il suo non è certo un carattere che ama mettersi al centro delle situazioni. Potrei dire che il suo elemento distintivo è in quel fare serioso che la porta ad agire con molto impegno sia sul lavoro che nello sport ma anche in amore e in famiglia.

L'amore in arrivo

A proposito di amore qui le carte annunciano conferme in amore. A breve la nostra atleta potrebbe sentirsi pronta per pronunciare in maniera diversa un sì eterno e significativo per tutte le sue scelte future. Isabella, a breve, si sentirà come messa di fronte ad un bivio e lei deciderà, dopo un’attenta valutazione, di dedicarsi completamente al suo uomo iniziando un percorso totalmente nuovo della sua vita.

Questo non sarà l’unico cambiamento nel prossimo futuro perché spinta dal bisogno di indipendenza, sentirà un incalzante spinta a rivedere anche il suo rapporto con il denaro. Tanto impegno, si ripete di giorno in giorno, deve poter portare ad una tranquillità economica diversa e sarà proprio questa riflessione a spingerla verso un rapporto più adulto con i soldi.

Ciò che appare nel complesso con evidenza è che tra scelte importanti e un atteggiamento diverso verso il lavoro e il denaro, Agata Isabella Centasso rivoluzionerà la sua esistenza appartandovi significative novità di successo personale e non solo. Punto fermo: il pallone. Quello da quanto mi dicono le carte, resterà, continuando a regalarle il ruolo di Miss pallone un po’ per la sua bellezza ma soprattutto per la sua bravura nel giocare il calcio.