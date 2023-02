Agevolazioni all'agricoltura del 2023: arriva la guida agli incentivi

Quali sono le agevolazioni per l'agricoltura nel 2023? Per addetti e operatori del settore, arriva una guida per districarsi nella giungla di sgravi, incentivi e agevolazioni. Un pratico ebook da 181 pagine che condensa tutto ciò che c'è da sapere per accedere a questi incentivi.

L'ebook, del costo da 17,90 euro, è strutturato per guidare il lettore che lo consulta verso ciò che vuole sapere per gestire la propria azienda. Utile agli inesperti per conoscere le agevolazioni di cui può usufruire, e anche per gli esperti che volessero rispolverare alcuni aspetti. Il tutto corredato da grafici e schemi che rendono ancor più comprensibili le informazioni riportate. Non mancano riferimenti alle norme di legge e focus tematici. Al termine si troverà una lista di siti e altri libri da consultare per avere ulteriormente informazioni.

I diversi temi sono raggruppati in sette sezioni: misure per lo sviluppo delle filiere; misure a difesa delle produzioni agricole; misure di sostegno fiscale e contributivo; misure a sostegno del reddito e dell’occupazione; finanziamenti europei diretti e indiretti; internazionalizzazione dei prodotti agricoli; fondi del PNRR per il comparto agricolo.