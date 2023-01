Aggredisce la madre per rubarle 550 euro: arrestato un 34enne di Anzio

I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato un italiano di 34 anni con l'accusa di rapina e lesioni personali aggravate. L'uomo ha infatti aggredito la madre per sottrarle del denaro e poi ha tentato di fuggire. I militari lo hanno arrestato poco dopo.

Il fatto è avvenuto ad Anzio. Secondo le prime ricostruzioni tra il 34enne e la madre, convivente, sarebbe scoppiato un diverbio per questioni economiche, durante il quale l'uomo avrebbe colpito la donna con una gomitata, facendole perdere un incisivo. Mentre la madre era tramortita, il 34enne le ha preso la borsa e le ha rubato 550 euro. L'uomo poi ha tentato di allontanarsi.

L'arresto del 34enne

La madre però è riuscita ad avvertire i Carabinieri che hanno subito rintracciato il 34enne. Dopo averlo perquisito i militari lo hanno trovato in possesso del denaro e lo hanno arrestato. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato condotto in custodia cautelare in carcere. La madre è stata ricoverata per le lesioni riportate nella colluttazione con il figlio.