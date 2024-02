Aggredite e morse da due cani in casa: bimba e nonna sono gravissime a Roma

Una bimba di 2 anni è stata aggredita da due cani, tra i quali un pastore tedesco, insieme alla nonna, proprietaria degli animali. E' successo intorno alle 11.10 in un'abitazione di Anguillara Sabazia, a pochi chilometri da Roma

La piccola, che si trovava dai nonni mentre i genitori erano al lavoro, è stata elitrasportata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli dove si trova in prognosi riservata, mentre la nonna è ricoverata all'ospedale San Camillo.

Sul posto i carabinieri di Bracciano, intervenuti insieme alla Polizia Locale, i vigili del fuoco e il 118.

La bambina ricoverata in terapia intensiva pediatrica

La piccola ha lesioni multiple a viso e arti. Intubata e ventilata, è in sedazione profonda, ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva pediatrica.

La nonna operata la braccio: teneva la bambina in braccio al momento dell'aggressione

La nonna della bimba di Anguillara Sabazia, aggredita questa mattina insieme alla nipote dai suoi due cani, è in sala operatoria al San Camillo di Roma per un intervento chirurgico al braccio sinistro morso dagli animali. Rischia di perderlo. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava tenendo in braccio la piccola quando è avvenuta l'aggressione.