Aggressione ai ragazzi Cinema America: 4 condanne e un’assoluzione

Nella mattinata del 31 Marzo si è arrivati al dunque per i quattro ragazzi – uno è stato assolto per non aver commesso il reato – che nell’estate del 2019, a Trastevere hanno aggredito David Habib e Valerio Colantoni, “colpevoli” di indossare una maglietta del Cinema America.

Un anno e otto mesi a tre degli aggressori, tutti militanti in gruppi di estrema destra e un anno e due mesi al quarto. L’accusa è di lesioni e violenza, in concorso e aggravate.

Lo scorso gennaio, la procura aveva richiesto due anni e mezzo per i tre che avevano fisicamente aggredito i ragazzi del “Cinema America” (uno di loro li aveva costretti a togliersi la maglietta) e due anni agli altri due solo per aver partecipato.

I Fatti del 16 giugno 2019

Habib, che ha dovuto subire un'operazione al naso e Colantoni, ferito invece sopra l'occhio intorno alle 4.00 del mattino del 16 giugno 2019 si trovavano tra i vicoli di Trastevere, dopo aver passato una serata insieme guardando una proiezione di "First Reformed" - organizzata proprio dal Cinema America.

Poi l'incontro con un altro gruppetto, 5 ragazzi che festeggiavano un addio al celibato. Secondo le testimonianze, gli aggressori avrebbero iniziato a prendere in giro, in modo pesante e fuori luogo i due ragazzi per le magliette che indossavano, itimandogli addirittura di lervarsele. Da lì il diverbio che ha degenerato in un'aggressione vera a propria.

Altro fatto grave: sull'onda di quell'evento, nei giorni seguenti ce ne sono state altre due ed entrambe le vittime avevano a che fare con l'associazione "Piccolo America".