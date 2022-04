Aggressione all’altare: prete insultato e preso a schiaffi durante la messa

Aggressione sull’altare della Basilica del Sacro Cuore a via Marsala: tre persone hanno attaccato il prete mentre diceva messa, con parole e schiaffi.

La vittima è don Guido Panella, parroco della basilica in zona Castro Pretorio. I fedeli si stavano scambiando la pace quando in chiesa ha fatto irruzione una donna, senza fissa dimora che dava in escandescenze. Anche alcuni fedeli sono stai presi a male parole.

Fatta allontanare in un primo momento, la donna - una 53enne somala - è poi tornata insieme ad altri due uomini. Il parroco ha fatto del suo meglio per placarla ma in tutta risposta, è stato nuovamente insultato e poi colpito con un forte schiaffo.

Chiamato il 112, i due uomini si sono rapidamente dileguati e lei è stata portata all'ufficio immigrazione di via Patini a Tor Sapienza. Don Guido non ha sporto alcuna denuncia, pertanto è stata rilasciata.