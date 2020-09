Agguato a Torvaianica, la vittima rischia la paralisi. Indaga l'antimafia

Agguato in spiaggia a Torvaianica: il 38enne Selavdi Shehaj, dopo essere stato colpito alla colonna vertebrale e operato all'ospedale San Camillo, risulta vigile e intubato ma al momento è paralizzato dal collo in giù. Sul tentato omicidi indaga ora la Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, con il fascicolo che sarà coordinato dal procuratore aggiunto Ilaria Calò.

Secondo quanto si è appreso fino a ora, due uomini a volto coperto hanno raggiunto il mare con una moto e uno dei due è sceso in spiaggia e, dopo aver finto un allenamento, ha ferito gravemente il 38enne, con precedenti per droga. I due killer sono poi fuggiti in moto. Gli accertamenti investigativi sono stati affidati ai carabinieri.

Il 38enne, dopo essere stato operato all'ospedale San Camillo, risulta vigile e intubato, ma al momento è paralizzato dal collo in giù.