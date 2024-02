Agricoltori, i trattori arrivano ai Fori Imperiali: la protesta blocca Roma

La protesta dei trattori è arrivata alle porte di Roma, come annunciato nei giorni scorsi. E gli agricoltori sono pronti a bloccare la Capitale. Intanto, un primo contingente, da questa mattina, con una decina di mezzi si è posizionato sulla via Nomentana, appena fuori dal Grande Raccordo Anulare.

Un altro sit in di raduno è a Orte. E nelle prossime ore dovrebbero arrivare altri 300-400 trattori dalla Val di Chiana ed entro giovedì pomeriggio dovrebbero confluire 1.500 trattori da varie parti d'Italia.

La protesta

"Stiamo andando in Questura, intanto siamo arrivati con una decina di trattori e ci siamo posizionati in un campo sulla via Nomentana fuori dal Raccordo anulare ma entro stasera dovrebbero arrivare altre 300, 400 persone a bordo dei loro mezzi. Entro giovedì pomeriggio prevediamo l'arrivo di 1.500 trattori da varie regioni: Toscana, Lazio, Umbria, Molise e anche dal nord" afferma all'Adnkronos l'imprenditore agricolo Andrea Papa del movimento Riscatto Agricolo. Diversi presidi di trattori sono in corso alle porte di Roma: il più grande è a Orte e sono pronti a imboccare la Flaminia e la Salaria.

Tutti ai Fori

''Al momento a Orte c'è un sit in rappresentativo. Appena avremo notizie dall'incontro in corso in questura a Roma decideremo cosa fare. Certo se veniamo a Roma per fare un sit in almeno una passeggiatina col trattore ai Fori Imperiali la facciamo. Noi nella zona di Viterbo e Colli Cimini siamo circa 200 trattori''. Lo dice all'Adnkronos Antonio Monfelli, agricoltore di Viterbo che fa parte del Cra (Comitati Riuniti Agricoltori) che partecipa alla protesta in corso contro le politiche dell'Unione europea. ''Per arrivare a Roma passeremo dalla Cassia ma comunque attendiamo le indicazioni'', ha aggiunto.

Da Maccarese a Formello

Da Maccarese a Formello fino a Valmontone. Al momento non si registrano criticità. Si tratta di presidi che erano previsti, spiega all'Adnkronos Danilo Calvani, leader del Cra. ''Si sposteranno quando daremo l'ok'', aggiunge ma al momento ''non è previsto nessun corteo nella Capitale''. ''Non sono mai entrati i trattori a Roma - dice - e spero che non serva ma comunque al momento non è previsto'' al massimo manifesteremo a piedi. Quanto ai trattori che dovrebbero raggiungere Roma dalla Valdichiana aggiunge: ''Stanno facendo un altro tipo di protesta. Noi non vogliamo la politica nelle nostre rivendicazioni, crea solo spaccature''. A Valmontone al momento è in corso il corteo di circa 100 persone con 50 trattori che da via della Pace raggiungeranno il parco acquatico Magic Splash. Dalle 14 alle 15.30 è previsto invece un corteo dall'area verde della statale Aurelia al km 29,7 all'incrocio con via dei Tre Denari: in strada 20 persone con otto trattori che faranno un corteo di 5 km su via Aurelia per arrivare a via del Fontanile di Mezzaluna e ritorno. Un altro corteo è previsto per lo stesso orario sulla via Formellese.Mobilitazione tra Basilicata e Puglia.

Salvini sul trattore

“Parlo da ministro ma sono idealmente al loro fianco sul trattore”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, commentando le proteste dei trattori, a margine dell’avvio dei lavori della nuova stazione di Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio e raddoppio della linea ferroviaria Ponte S. Pietro–Bergamo. Gli agricoltori “contestano le politiche anti agricole dell’Ue e hanno tutta la mia solidarietà, perché pagare gli agricoltori per non fare il loro mestiere, per lasciare incolti i lori campi o pagare i pescatori per non andare a pesca è una follia tutta europea e quindi sono al loro fianco”, ha spiegato Salvini, auspicando però “che i disagi per il traffico in Italia siano ridotti al minimo”.