AI: a giugno online Agensocial, prima agenzia con l'intelligenza artificiale

Terminata la fase di test, nel mese di giugno sarà online Agensocial, la prima agenzia di stampa al mondo basata su un motore a Intelligenza artificiale che genererà un flusso continuo di news basate sui post social dei personaggi che vantano il maggior numero di follower.

Agensocial avrà una serie di canali tematici che permetteranno agli utenti di personalizzare la selezione dei post divisi tra politica interna ed estera, cronaca, sanità, enti locali, regioni, cultura, sport, ambiente e innovazione. Nei giorni scorsi un team di 10 “beta tester” selezionati tra giornalisti e comunicatori con anzianità decennale hanno testato la versione 3.0 di Agensocial, che usa l'AI per la selezione di creator e la titolazione dei “lanci”.

I numeri dello stress test

Attualmente Agensocial “monitora” h24 i profili di oltre 400 top creator italiani e restituisce 600 di lanci giornalieri nelle varie sezioni.

“In vista del debutto ufficiale – spiegano i due artefici del progetto, Enrico Maria Casini e Gianlorenzo Comandini - stiamo ultimando le operazioni di fine tuning e di grafica dell'interfaccia che renderà fluida la navigazione all'interno dei canali tematici. Oltre ad effettuare uno stress test delle possibilità applicative dell'AI, il nostro obiettivo è di fornire un servizio utile al mondo dell'editoria costretto ad usare più applicativi per monitorare i contenti pubblicati, e al mondo delle imprese che potranno così avere uno strumento formidabile per il sentiment dei social per i brand e i prodotti in commercio”.

"Silvio" misura in tempo reale il sentiment dei follower

Della sperimentazione di Agensocial, fa parte anche S.I.L.V.I.O. (acronimo di Sistema Italiano per l’analisi del Linguaggio Virtuale e Opinioni) che permetterà di misurare in tempo reale il sentiment dei follower dei sindaci delle principali città italiane, presidenti di Regioni e esponenti di spicco nel panorama politico italiano. “L'AI, attraverso l'analisi semantica e semiotica restituirà il grado di apprezzamento dei contenuti dei follower e anche in questo caso l'uso integrato di algoritmi nativi permetterà ai primi cittadini di poter avere un termometro della loro comunicazione social”.

Romani, Enrico Maria Casini è un esperto in comunicazione digitale, politica e istituzionale, ha 25 anni. Gian Lorenzo Comandini, ha 30 anni ed è un UX design, sviluppatore IT, nonché esperto di AI. Agensocial è un marchio registrato.