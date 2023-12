Al Bano escluso da Sanremo: Amadeus boccia la canzone scritta col prof. Vaia

Medico, manager e ora pure musicista. Il prof Francesco Vaia, ex direttore generale dello Spallanzani e attuale direttore generale della prevenzione del Ministero della salute, ha scritto insieme ad Al Bano una canzone dedicata all’istituto di via Portuense, in prima fila durante la lotta al Covid.

A rivelarlo il cantautore di Cellino San Marco. Il brano è stato però escluso dalla prossima edizione di Sanremo.

Al Bano contro Amadeus

“Amadeus non mi ha voluto in gara senza neppure ascoltato la canzone”, ha detto Albano Carrisi a “Un giorno da pecora”, la trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Radio Radio, e lo ha ripetuto in altre interviste rilasciate in questi giorni.

Un brano per lo Spallanzani

L’idea di un brano dedicato allo Spallanzani sarebbe stata dello stesso Vaia, nata mentre lui e Al Bano erano ospiti a “Domenica In”. “Avevo già scritto una canzone per il San Raffaele di Milano, un brano dal titolo “Angelo Raffaele”. Quindi, insieme ad Alterisio Paoletti, Fabrizio Belincioni e il professore Francesco Vaia abbiamo scritto “Ci devi credere” per lo Spallanzani”, ha sostenuto il cantautore.

Evitate le polemiche

Ma Amadeus non ci ha creduto e a 69 anni il sogno di sbarcare in qualche modo anche a Sanremo per Vaia svanisce.