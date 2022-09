Al Castello delle Lunghezze i bambini in festa prima del ritorno sui banchi

La carrozza di Cenerentola coi cavalli bianchi e gli eroi dei più piccoli per affrontare il ritorno a scuola: ecco la festa al parco divertimenti.

Quando la scuola inizia ad avvicinarsi, le paure e i timori possono assalire i bambini dopo l'estate di divertimenti e spensieratezza. È per non interrompere i sorrisi dei piccoli e cacciare le preoccupazioni che al Fantastico Mondo del Fantastico domenica 11 settembre, andrà in scena una festa organizzata per loro. L'evento segnerà la riapertura del Castello delle Lunghezze e durerà dalle 10 fino al tramonto.

Il Red Carpet con tutti i personaggi delle fiabe

Al “Gala delle Principesse” i bambini saranno i protagonisti assoluti sfilando sul tappeto rosso in attesa della carrozza di Cenerentola trainata da cavalli bianchi e a cui seguirà l'arrivo di tutti i personaggi delle fiabe più amate. Biancaneve, Cenerentola, Rapunzel, Aurora, Belle e Anna sono solo alcune delle protagoniste che i bambini potranno incontrare, insieme ai supereroi dei fumetti e dei cartoni.