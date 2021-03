Al Cotton Club torna la Belle Époque: il brunch domenica 14. Dopo il successo del Village Celimontana il Cotton Club lancia i brunch nel week end. Si celebrano i 100 anni dal 1920, "Gli anni ruggenti", con un percorso musicale di storia e musica.

Musica, storie, aneddoti all'ora di pranzo, questa è la nuova proposta del Cotton Club. Ingresso ore 12.30 si comincerà con il concerto alle 13.00, seguirà una pausa Brunch alle 13.45, e poi la seconda parte. Al centro grandi artisti, personaggi e le epoche della storia della musica, un appuntamento a metà tra concerto e narrazione per rivivere la storia e per ascoltare la musica.

Nel Brunch "La Conventicola Degli Ultramoderni" torna ad esibirsi. Gli artisti del celebre club romano calcheranno le scene ma non nei meandri della Conventicola ma nei meandri del Cotton Club. Qui Madame De Freitas e Mirkaccio, icone viventi del Varietà, porteranno in scena le loro visioni: Tabarin primi ‘900, Caffè Concerto, Rivista e Avanspettacolo, Gargotte, Saloon e Barrel House; evocati dallo spirito e dalle canzoni che li hanno immortalati nell’immaginario. Wanda Osiris, Ettore Petrolini e Natalino Otto, così come Elvis, Carmen Miranda e Cab Calloway, si ritroveranno invocati dalle anime pure dell’ultra moedernità per celebrare ancora una volta insieme il rito dello spettacolo dal vivo.

Alla voce Madame De Freitas, canzonettista e performer brasiliana, costumista, scenografa e direttrice artistica de La Conventicola Degli Ultramoderni. Il patron dell’ultramodernità, Sr. Mirkaccio Dettori, se la canterà e se la suonerà tra pianoforte, fisarmonica e conduzione dello spettacolo. Con lui l’ultra complessino, band resident delle notti alla Conventicola, formata da grandi musicisti del panorama musicale italiano, in particolare del mondo swing jazz. Sono attesi ospiti dall’ultra cast tra cui il grande Calomino. Si teme la presenza del dittatore dell’Umorismo, il Colonnello Fernandez. Il Cotton Club ha dotato il locale di un sofisticato sistema di areazione e di sterilizzazione da virus, batteri, lieviti e muffe ed oggi garantisce una sanificazione continua dell'aria e di tutte le superfici compresi tavoli, stoviglie e sanitari. I nuovi sterilizzatori a luce UV-C fissi hanno un’azione continua e costante sul nuovo impianto di ricambi d’aria, quelli mobili sono utilizzati per tutte le superfici. Tutti gli eventi del Cotton Club si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi.