Al palazzo delle Esposizioni il Premio Lydia Tesio “Le Signore dell'Ippica”

Torna il Premio Lydia Tesio “Le Signore dell'Ippica”, con il meglio delle figure femminili che hanno saputo creare un rapporto indissolubile con il mondo del cavallo. Oltre alla cerimonia, al palazzo delle Esposizioni, i saluti dell'Ambasciatore d'Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Comune di Roma e di Hippogroup. Prevista anche una mostra su Pier Paolo Pasolini, l'esposizione dell'opera di Annie Ratti e la presentazione del fondo della Olena Zelenska Foundation a supporto del popolo ucraino.

Sport, eleganza, cultura e solidarietà vanno in scena al palazzo delle Esposizioni giovedì 27 ottobre dalle 18,30, con la decima edizione del Premio Lydia Tesio “Le Signore dell'Ippica” dedicato alle eccellenze al femminile che nell'ambito della loro vita professionale abbiano saputo creare un connubio indissolubile con il mondo del cavallo.

Dalla mostra su Pasolini alla solidarietà con l'Ucraina

Il programma della serata parte alle 18,30 con la fase dell'accoglienza e la possibilità di visitare la mostra “Pier Paolo Pasolini. Tutto è santo. Il corpo poetico”, per poi passare alla cerimonia di premiazione presso la sala dell'Auditorium. A seguire sarà il turno dei saluti dell’Ambasciatore d'Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Comune di Roma e di Hippogroup, e con l'occasione sarà presentato il fondo della First Lady ucraina Olena Zelenska, creato per sostenere gli ucraini e ripristinare il capitale umano e che si concentra su tre aree principali: medicina, educazione e bisogni umanitari.

L'anticipazione del Roma Champions Day

Il premio “Le Signore dell’Ippica” è storicamente legato all'appuntamento di eccellenza e di portata internazionale del Roma Champions Day, i n programma domenica 30 ottobre all'ippodromo di Capannelle, che sarà presentato nel corso della serata dall'Ing. Elio Pautasso e Marco Oppo, responsabile tecnico del galoppo.

L'opera di Annie Ratti: un tributo alla sorella

Durante il Galà verrà presentata l’opera celebrativa dell’artista Annie Rattie che arricchirà la collezione ‘Capannelle per Lydia Tesio’, a cura del fotografo di fama internazionale Marco Delogu. La storia della foto inizia negli anni ’90 quando Erika Ratti, sorella dell’artista, si trasferisce in Toscana con il figlio Ambrogio, con l’idea di acquistare una tenuta in cui allevare cavalli da corsa. In quelle terre, confinanti con la mitica tenuta dei Tesio, nasce nella primavera del 2002 De Sica che nel 2005 vincerà il Derby italiano a Capannelle, una storia che rappresenta una pagina meravigliosa di grande cultura e passione per l’ippica. Purtroppo nel maggio del 2006, un anno dopo il Derby di De Sica, Erika venne a mancare e l’opera realizzata da Annie è un omaggio alla sorella che viene ricordata con l’elaborazione di un’immagine che la ritrae tra le sue cavalle. Annie Ratti traduce quell’istantanea in una polaroid sx70 gigante, giocando con la ‘X’ della sx70 e la croce di Sant’Andrea della giubba dei Tesio, la ‘X’ che è il denominatore comune di tutta la collezione del premio dedicato alle Signore dell’ippica. È un altro pezzo d’autore che va a aggiungersi a una tradizione che va da Giosetta Fioroni a Elisa Montessori, da Graciela Iturbide fino a Cosima Spender, alcune delle protagoniste della collezione che l’Ippodromo delle Capannelle ha costruito negli ultimi vent’anni per celebrare il Gran Premio Lidya Tesio, l’ultima classica per cavalle in Europa.

Pautasso, “È una delle settimane più importanti dell'anno”

“Ci apprestiamo a vivere quella che per noi è una delle settimane più importanti dell’anno - dichiara Elio Pautasso, Presidente di Federippodromi e Direttore generale Hippogroup Roma Capannelle -, impreziosita dal Premio Lydia Tesio “Le Signore dell’Ippica, giunto alla XX edizione, e il Roma Champions Day. Due appuntamenti divenuti imprescindibili per tutti gli amanti della nostra disciplina ma anche per la città di Roma. Quest’anno abbiamo deciso di organizzare il galà nella cornice suggestiva del Palazzo delle Esposizioni – continua - per portare tutto ciò che rappresenta il nostro mondo nel cuore della città ed entrare ancor più nel tessuto della Capitale. In questo contesto si inserisce l’idea di legare la manifestazione a un progetto di solidarietà in collaborazione con l’Ambasciata Ucraina, un’iniziativa dell'Olena Zelenska Foundation per raccogliere fondi a sostegno dell’Ucraina. E poi chiusura in bellezza con la grande giornata di corse in programma domenica 30, il Roma Champions Day, contrassegnato dal Premio Lydia Tesio, il Premio Roma e ancora il Ribot, il Berardelli e il Premio Umbria, tutti in un solo entusiasmante pomeriggio di galoppo".

