Alba di sangue sulle strade romane: 2 morti e 5 feriti a Boccea e Magliana

Le strade di Roma si tingono di sangue. Nel giro di poche ore due persone hanno perso la vita in due distinti incidenti, mentre 5 persone sono rimaste ferite, due delle quali trasportate in ospedale in codice rosso.

Mercoledì mattina, verso le 5, un centauro di 51 anni ha perso la vita in un incidente in via della Magliana. L’uomo, a bordo di un Honda Sh, si è scontrato con una Seat Ibiza. Inutili i soccorsi arrivati sul posto, che hanno potuto solamente stabilire la morte sul colpo del 51enne. Da una prima ricostruzione della polizia locale di Roma Capitale, sembrerebbe che i due veicoli si siano scontrati frontalmente per cause ancora da appurare, ma, in base ai danni sui veicoli, non si esclude una velocità oltre i limiti. La conducente dell'auto è stata sottoposta al test per verificare l'assunzione di alcol e droga.

Incidente a Boccea, muore una madre davanti la figlia

L’altra tragedia si è consumata in via di Boccea, in prossimità di piazza Giureconsulti, nella notte tra martedì e mercoledì. In tutto sono stati 4 i veicoli coinvolti dei quali 2 in marcia, 1 in fermata e 1 in sosta. Verso l'1, una Toyota Yaris, dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe aver urtato una Ford Fiesta in marcia, quindi una Citroen in fermata temporanea, per poi ribaltarsi. La Citroen dopo l'urto è invece finita su di una Mercedes in sosta.

La donna alla guida della Toyota Yaris, una italiana di 35 anni, ha perso la vita poco dopo il trasporto all'Aurelia Hospital. A bordo insieme alla donno, anche la figlia di 15 anni, ricoverata all'ospedale Gemelli in codice rosso. I conducenti e i passeggeri degli altri veicoli, un ragazzo italiano di 24 anni a bordo della Ford e due cittadini peruviani di 35 e 31 anni a bordo della Citroen, sono stati trasportati all'ospedale Santo Spirito per stabilire se avessero riportato traumi. Una terza cittadina peruviana, sempre a bordo della Citroen è stata invece portata in codice rosso all'ospedale San Camillo.