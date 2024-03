Albero caduto a Roma: il video choc del crollo sull'auto in transito all'Eur

Prima lo scricchiolio, poi in tre secondi il crollo rovinoso su un'auto in transito su via Cristoforo Colombo: è la scena in diretta del crollo dell'albero a Roma, avvenuto martedì mattina. Immagini da film che sono state riprese dalla scatola nera di un'auto due file più indietro.

Ci sono video e audio che rendono ancora più l'idea. Non c'era vento, non pioveva: l'albero, un pino di 20 metri, è venuto giù come se lo avessero segato.

Scena choc

La scena è fortissima, l'impatto con l'auto devastante. Pochi metri e anziché dalle fronde la Ford azzurra sarebbe stata centrata dal tronco e probabilmente l'automobilista all'interno avrebbe avuto conseguenze ben più gravi di qualche ferita e traumi vari. "La fortuna ha voluto che non aveva passeggeri a bordo. altrimenti, chi fosse stato al lato passeggero sarebbe morto - racconta uno degli automobilisti che hanno subito prestato soccorso - il conducente dell'auto centrata dal pino urlava dal dolore, abbiamo fatto il massimo per aiutarlo".

L'albero era stato controllato

Secondo una relazione del municipio XII la pianta era stata monitorata dai tecnici poco meno di un anno fa e non prensentava malattie o problemi di stabilità. La perizia effettuata dai tecnici del Servizio Giardini racconta invece di un problema alle radici che hanno poi causato il crollo rovinoso. Sicuramente il crollo dell'Eur è l'ennesimo segnale verso l'Amministrazione per fare di più sulla cura del verde: se nell'auto ci fosse stato anche un bambino probabilmente oggi saremo qui a raccontare una tragedia.