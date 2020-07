Roma

Lunedì, 27 luglio 2020 - 18:36:00 Albero crolla e distrugge un'auto a Piazza Venezia: ferita la conducente A cadere su una Mercedes in transito davanti al capolinea dei bus un pino: la donna trasportata in ospedale in codice giallo

Paura a piazza Venezia, un albero è crollato e si è schiantato contro un'auto che passiva davanti al capolinea dei bus intorno alle 17.30: la Mercedes nera, guidata da una donna, è stata schiacciata dal pino. La conducente, rimasta ferita, trasportata dal 118 in codice giallo in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con l'impiego anche del carro sollevamenti e di un'autoscala, oltre alla Polizia locale Roma Capitale.