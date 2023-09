Alemanno: "Io, alla presentazione del libro di Vanancci per la verità"

Alemanno con Vannacci alla presentazione del suo libro. Un'occasione, come sottolinea l'ex sindaco di Roma per far luce sulla vicenda e portare alla ribalta la verità.

L'ex sindaco: "Per me un onore"

"E' per me un grande onore partecipare alla presentazione che il generale Vannacci farà del suo libro a Roma. Questa presentazione è stata organizzata dalle Edizioni Il Cerchio di Adolfo Morganti che ha editato la seconda edizione del libro dopo quella autoprodotta dal Generale". Lo dichiara in una nota Gianni Alemanno, portavoce del Forum dell’indipendenza italiana e già sindaco di Roma.

Chi interverrà

"Oltre all'autore e ad Adolfo Morganti, interverranno anche il vice Direttore dellla Verità Francesco Borgonovo, che ha scritto la prefazione a questa edizione, e Domenico Leggiero, presidente dell'Osservatorio Militare che ha tutelato i militari colpiti dalle contaminazioni da uranio impoverito. Sarà una occasione importante non solo per dare un'articolata risposta alla demonizzazione delle idee del Gen. Vannacci, ma anche per fare la giusta luce su tutta questa vicenda". La presentazione del libro è stata organizzata da "Il Cerchio editore" venerdì 22 settembre allle ore 17 presso il Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/a Roma).