Alemanno e Taglialatela in sostegno degli esodati del reddito di cittadinanza

Si è svolta questa mattina, mercoledì 2 agosto, presso il Centro Direzionale di Napoli una riunione promossa dalle AssociazionI Campo Sud ed Ardc (Associazione Riscatto e Dignità della Cittadinanza) e dal Forum dell'Indipendenza Italiana

Con Alemanno e Taglialatela

Durante l'incontro è stata illustrata un’iniziativa di assistenza legale gratuita in favore dei legittimi beneficiari del Reddito di Cittadinanza che hanno ricevuto la notifica della avvenuta cancellazione della misura."Tempi e modi sbagliati per comunicare la fine delle erogazioni del RDC, che ledono i diritti di quanti aspettavano dal Governo nazionale un aiuto vero per l'inserimento nel mondo del lavoro. È incredibile l’assoluta incapacità del Governo di modificare in senso migliorativo una legge che, pur tra tante contraddizioni e insufficienze, ha affrontato problematiche sociali da tempo dimenticate.” Ha dichiarato l’on. Marcello Taglialatela, presidente di Campo Sud promotore dell’iniziativa.“

Al fianco degli esodati

Dobbiamo stare a fianco di questi veri e propri “esodati” del RDC che prima della scadenza dei 18 mesi previsti dal contratto firmato con lo Stato, si sono visti privare di ogni sussidio, oltretutto proprio nel mese di Agosto. Ci sono le basi per un ricorso alla magistratura per ottenere il completamento dei benefici di legge fino alla fine del tempo previsto. Nel frattempo bisogna lavorare per una legge che sostituisca il RDC non con misure confuse e problematiche come quelle oggi previste dal Governo, ma con lavori socialmente utili che evitino alla gente assistita di vegetare o di fare del lavoro nero.” Così ha dichiarato l’on. Gianni Alemanno del Forum per l’indipendenza italiana.L’on Alemanno e l’on. Taglialatela si sono poi recati davanti ai cancelli del Centro per l’impiego di Napoli dove è in corso un presidio di esodati del RDC, per esprimere solidarietà e spiegare l’iniziativa intrapresa.