Alessandra Mussolini aggredita a bastonate: paura a Strasburgo. IL VIDEO

Alessandra Mussolini aggredita a Strasburgo a colpi di stampella usata a mo' di bastone. A raccontare i fatti è la stessa europarlamentare di Forza Italia. "Un uomo che parlava italiano mi ha colpito con una stampella, mi ha colpito alle spalle e sulla schiena"

Il racconto video è concitato, la voce rotta dalla paura.

"Sono sconvolta"

"Sono sconvolta e stravolta, quell'uomo mi ha aggredito e mi ha preso a botte e parolacce". Il fatto è avvenuto a Strasburgo. "C'è troppa violenza - spiega ad Affaritaliani la Mussolini - non so il motivo per cui quell'uomo mi ha aggredito, mi ha preso a parolacce e poi mi ha colpita. Urlava frasi indicibili, io sono rimasta immobile, terrorizzata. Non ho avuto neanche il tempo di urlare, la voce mi è fermata in gola. Sono stravolta".

Terrore vivo

Alessandra Mussolini è stata più volte membro del Parlamento italiano per vari partiti di destra e centrodestra. Dal 2 novembre 2022 è una europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo per il suo terzo mandato non consecutivo. Un impegno che la vede in prima linea proprio contro la violenza sulle donne. L'aggressione, denunciata alla polizia di Strasburgo, è avvenuta oggi, lunedì 26 febbraio alle 19 circa. Ora gli agenti stanno vagliando le tante telecamere presenti nella zona dell'aggressione, a pochi passi dal Parlamento Europeo.