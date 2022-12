Alessandra Mussolini: un 2023 pieno di sorprese. Ma deve sciogliere il cuore

Cose incredibili e imprevedibili si stanno preparando per Alessandra Mussolini che il prossimo 30 dicembre 2022 spegne le sue prime 60 candeline (è infatti nata il 30 /12/1962). A quanto dicono le mie Napoletane il destino ha deciso di non farle mancare delle sorprese significative nel 2023.

Quindi dovrà accendere candeline scoppiettanti e lanciare coriandoli brillanti al suono di ritmi coinvolgenti che sappiano rendere questo compleanno indimenticabile perché rappresenta un vero e proprio giro di boa nella sua vita.

Trovo quasi inutile ricordare, che Alessandra Mussolini, seppur oggi europarlamentare, nei nostri cuori rimane un apprezzatissimo personaggio televisivo e cinematografico.

Momenti difficili ma ne è uscita più forte

Nascondere che gli ultimi tempi della vita di questo noto personaggio politico e televisivo, Capricorno di nascita, nascosti tra i lustrini e le danze, ci siano stati dei momenti veramente tristi, sarebbe come volerle attribuire la vita di un’altra persona. Solo con la sua ferrea determinazione è riuscita infatti, ad andare avanti visto che la vita, il destino o chi per loro, hanno deciso di mettere sul suo cammino certi ostacoli che l’hanno costretta a rivedere tante sue convinzioni e tanti suoi modi di rapportarsi con la realtà. Anche la salute in alcuni momenti non è stata una sua salda alleata, ma fortunatamente, sempre a quanto dicono le carte, molto si è già risolto e il resto troverà una soluzione definitiva a breve facendo riacquistare, ad Alessandra Mussolini, un’ottima forma.

L’ottima forma sono certa che le servirà per accogliere a piene mani ciò che il destino le riserva che, leggendo nella mia stesa, sembra essere una nuova rinascita lavorativa portatrice di grandissime soddisfazioni. Si cambia di nuovo, anzi mi sembra di intravedere qualcosa di totalmente diverso, da quanto sperimentato fino ad ora, che richiederà un grande impegno ma che regalerà un successo come mai raggiunto fino a oggi.

È ora di sciogliere il cuore

Ecco però il consiglio delle mie carte, che non riescono proprio a essere uno strumento di predizione asettico ma vogliono sempre aggiungere un loro parere: da tempo ciò che ti rende instabile è la tua parte emotiva, o meglio la mancanza di un sentimento, o forse di una passione elettrizzante. Hai percorso un lungo tratto della tua vita pensando più al lavoro che all’amore. A livello cosciente non ti sei preclusa nulla ma se solo per un momento guardi con totale lealtà nel tuo cuore non puoi non vedere il gelo che lo blocca e che pian piano ti ha allontanata dal mondo. E’ ora di azionare i caloriferi per farlo sciogliere di nuovo.

Non serve un nuovo amore, ma urge un motivo per comprare un rossetto più passionale.

Se il lavoro sarà portatore di un nuovo successo e se l’amore potrai decidere di farlo rientrare nel tuo cuore, anche in famiglia ritroverai uno spazio più rilassante dove sarà finalmente possibile passare del tempo in pantofole per rilassarsi un po’ invece di stare sempre con anfibi ed elmetto pronta per difendere la postazione.

IG: @beatrice241cartomante