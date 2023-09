Alessandro Cecchi Paone: 62 candeline e la promessa di matrimonio col compagno

Alessandro Cecchi Paone festeggia le sue 62 primavere il 16 settembre (è nato a Roma nel 1961) e sarà proprio mentre spegne le candeline che scambierà, forse con un anello, la promessa di unione con il suo Simone Antolini. Le mie Napoletane annunciano che i fiori d’arancio sono imminenti.

Nel 2023 è arrivato il nuovo compagno

Strano anno è quello che si è appena concluso per il noto divulgatore scientifico, caratterizzato da momenti sicuramente importanti, o per meglio dire determinanti, e da altri che hanno messo a dura prova la sua pazienza nel vero e proprio senso della parola. Nel 2023 infatti, se da una parte i suoi giorni sono stati riscaldati dalle emozioni forti che solo un nuovo amore sa far provare, dall’altra c’è stata la professione che, non si può dire che sia stata avara di ottime possibilità, queste però sono arrivate contornate da discussioni, e fastidiose prese di posizione, tanto da rendere alcuni giornate di Alessandro veramente difficili da vivere. Non tutto si è ancora risolto, ma credo che l’esperienza vissuta, carissimo Cecchi Paone, abbia reso chiaro che certi atteggiamenti vanno sconfitti con determinazione, piegando alle tue ragioni l’avversario. Comunque le carte sono chiare: arriveranno nuovi successi che tu accoglierai come una sorta di ricompensa per l’impegno speso finora. Ora però Alessandro, nonostante le carte abbiano aperto un discorso sulla tua professionalità io voglio interrogarle sul tuo futuro sentimentale.

Le carte parlano chiaro: amore

E’ forte il sentimento che ti lega a Simone e alla piccola Melissa, e sono bellissime le carte che parlano del vostro amore. Forse un po’ delle parole che prima hanno speso per parlare della tua professione ora le userei per parlare del vostro sentimento. Si, perché tu vivi, nel tuo intimo, questa nuova occasione che ti ha dato la vita, come una sorta di ricompensa, che finalmente ti è arrivata, quasi a ripagare le mille energie inutilmente disperse finora nella speranza di ricrearti una vera famiglia. Nel rispetto di tutto e di tutto, è da tempo che sentivi infatti il bisogno di risentirti complice in un progetto di vita con un qualcuno che rappresentasse la tua altra metà. Ora che sei stato investito da questo “cambiamento sentimentale” e vivi ogni giorno cercando di domare decisioni e progetti solo perché non vuoi travolgere Simone con tutto te stesso, quello che avverti in te, e ti piace gustarlo fino in fondo, è il cambiamento o meglio il rinnovamento che di minuto in minuto avverti nel tuo vivere. Stai cambiando tu, ma anche tutto ciò che ti sta intorno e questo ti regala un’energia indescrivibile.

Cambio di nazione

Cosa vedo qui? Hai in mente di cambiare addirittura Stato. Vuoi ripartire, o meglio far ripartire Simone e Melissa, insieme a te, ma in un’altra nazione. Vedo che la cosa non è ancora decisa, anche se tu accarezzi con molto entusiasmo questa idea principalmente per quel frugoletto di Melissa che potrebbe avere, a tuo parere, una vita molto diversa altrove.

Il consiglio delle carte: vivi il momento

Il consiglio delle mie carte? Vivi fino in fondo questo cambiamento, la vita dà quando non te l’aspetti e toglie quando non sembra essere il momento. Il nuovo, è comunque nuovo, e se lo si vive al meglio conduce comunque verso un’evoluzione sia spirituale che mentale. Segui il tuo istinto e lasciati condurre.

