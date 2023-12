Alessia Fabiani tradiva il marito e lo picchiava: teste inchioda la soubrette

Una storia fatta di botte e tradimento. La vittima che si trasforma in carnefice. Il processo a carico del ristoratore Fabrizio Cherubini, ex marito di Alessia Fabiani, ha visto un colpo di scena. Un teste chiamato a processo: “Tutti sapevano che lei stava con un cameriere. Una volta l’ho vista che gli sferrava un pugno”.

Si tratta di un amico di vecchia data di Cherubini che di fronte al tribunale di Roma ha ricostruito la sua amicizia con la coppia.

Testimone a amico

“Siamo cresciuti insieme con Fabrizio e tra il 2009 e il 2016 ho frequentato spesso la coppia. Lei la vedevo in occasione di qualche cena, Fabrizio lo incontravo praticamente ogni giorno dopo l’orario di chiusura del locale All’epoca dei fatti, Cherubini gestiva due ristoranti a Roma. Poi la storia d’amore con la soubrette, la nascita dei due gemelli Kim e Keira e infine la separazione del 2017, seguita dalle denunce della donna che ha accusato l’uomo di numerose violenze, spesso davanti ai figli. Ma per il testimone, amico di Cherubini, le cose sarebbero andate diversamente. “Ho detto a Fabrizio che era matto e non poteva accettare una situazione del genere”, le parole dell’uomo, che poi disegna uno scenario inedito, fatto di violenze e tradimenti messi in atto da Alessia Fabiani.

Il bacio col maestro di tennis e col cameriere

“Un giorno Alessia si è presentata al pub di mio fratello, senza sapere che il locale fosse nostro. Non si trovava in compagnia di Cherubini ma di Berrettini, il suo maestro di tennis del circolo Due Ponti Sporting club. Erano seduti a un tavolo che si baciavano, così ho scattato una foto e l’ho inviata a Fabrizio”. Questo, però, non sarebbe stato l’unico tradimento. “Tutti sapevano anche che Alessia aveva un rapporto intimo con un cameriere del ristorante di Fabrizio”. Dopo questo episodio Cherubini fa recapitare alla moglie una busta con dentro tutti i suoi vestiti.

"Violenze su Alessia? Mai viste"

“Ma non ho mai visto segni sul volto di Alessia - chiarisce il testimone, che poi racconta un episodio a cui ha assistito: “mi capitava spesso di vedere segni sul volto di Fabrizio. In tanti anni ho assistito solo a un litigio. Una sera lui è a casa mia dopo la chiusura del ristorante. A un certo punto, intorno alle 3 del mattino, citofona Fabiani. Cherubini scende e io mi affaccio alla finestra per controllare se la situazione fosse a posto. In quel momento ho visto lei sferragli un pugno in pieno volto senza dire nulla”.