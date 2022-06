Alfredino Rampi, il Comune cancella le svastiche: lapide restaurata

La lapide di Alfredino Rampi è stata completamente restaurata e ricollocata al Verano, dopo che la tomba era stata profanata con svastiche e scritte offensive da alcuni vandali.

Il Comune si è subito attivato per ripristinare la lapide, allertando i servizi di restauro del Verano e contattando la famiglia di Alfredino per chiedere le autorizzazioni necessarie per rimuovere la lapide. Così mercoledì mattina la lapide è stata ricollocata. “Sono felice che in tempi brevi si sia potuta già ricollocare e cancellare così un episodio di inqualificabile inciviltà che ha ferito la città su un dramma mai dimenticato. Mi auguro che le Forze dell’Ordine possano individuare l’autore di un gesto tanto orribile” ha detto l’assessore all’Ambiente e ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi.