All Startup: il primo evento della cultura del playground. Il 23 marzo a Roma

Il 23 marzo a Roma ci sarà All Startup, l'evento dedicato alla cultura del playground, cioè del terreno di gioco. Una fiera che riunirà tutte le realtà, i progetti e le comunità dedicate allo streetball e del basket 3x3 e alla urban culture.

La kermesse è organizzata da Asd All Star Colosseum, un'associazione che da più di quattro anni è impegnata in attività di streetball e Basket 3x3 ed è aperta a tutti i progetti volti a far crescere culturalmente la città attraverso i valori del playground.

Il programma della serata

L'evento si aprirà alle 20,30 con i saluti di alcuni esponenti di questo mondo: Dario Ferretti, Ceo Pick-Roll App, e Filippo Maria Capitanio, Start Up Specialist. Insieme a loro ci sarà anche Giancarlo Cesarei , consigliere del Municipio III.

Seguirà una serie di interventi sui valori del playground in vari ambiti: il sociale, e quindi il luogo di crescita della comunità, i brand, e quindi i rapporto tra playground e imprese, playground e musica e playground e street art. Poi saranno presentati i tornei di basket 3x3 e di streetball previsti per i prossimi mesi. Infine alle 22,30 ci sarà la premiazione Caput Mundi.