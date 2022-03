All'Università in bici: in programma nuovi 54 chilometri di piste ciclabili

15 tracciati per 54 chilometri di piste ciclabili: il nuovo progetto del Comune prevede Università e Metropolitana collegate in maniera semplice ed ecologica.

Che sia per ragioni legate al Covid, al risparmio energetico, o solo per ottimizzare il proprio tempo tendendosi in forma, l'uso della bicicletta in città si è incrementato negli ultimi anni in modo esponenziale.

Il progetto approvato dalla giunta è consistente e richiederà al PNRR un finanziamento di circa 14 milioni di euro.

Le nuove piste ciclabili

Vitinia-via del Risaro-Campus Biomedico di 7,2 km; capolinea Metro B Laurentina-via Stefano Gradi di 6,8km; Piazza Cina-Torrino-Eur di 6,36 km; Piazzale Ostiense-Porta Metronia di 5,3 km e Piazza Pio XI-Circonvallazione Gianicolense di 4 km; il collegamento ciclabile Monte Ciocci-Prati; il sentiero Pasolini da Ostia Antica a Casal Bernocchi; il tracciato via XX Settembre-via Nazionale e quello tra via Emanuele Filiberto e via Nazionale.

L'assessore alla mobilità Eugenio Patanè ha affermato: "Oltre alle piste gia progettate dalla precedente amministrazione abbiamo intenzione di realizzare percorsi ciclopedonali strategici in vista della scadenza giubilare. Penso, in particolare, alla ciclabile Monte Ciocci- Valle Aurelia- San Pietro con il progetto di recupero dell'ex ponte ferroviario. Tra le nuove ciclabili che realizzeremo con i fondi del Pnrr, alcune riguardano richieste specifiche arrivate dai consiglieri dell'Assemblea Capitolina nell'ambito del dibattito che ha preceduto l'approvazione del Pums. Tra queste, ad esempio, la ciclabile Pasolini: un percorso di 17 chilometri che va da Ostia Antica a Casal Bernocchi. Sempre in tema di ciclabilità – aggiunge - abbiamo chiesto agli uffici di rivedere, alcune parti di una serie di ciclabili che hanno destato molte perplessità, in particolare: Pineta Sacchetti, Gregorio VII, Galleria Pasa, Tuscolana e Prenestina".