Allarme cinghiali al Policlinico Gemelli a Roma: è la seconda volta in un mese

Quattro cinghiali a spasso nel parcheggio dell'ospedale Gemelli di Roma. Il video, diffuso sul canale Telegram del gruppo "Welcome to favelas", riprende una famiglia di mammiferi passeggiare nel parcheggio del Policlinico, per la seconda volta in un mese. La Lega Roma attacca Gualtieri: "Dov'è il rinnovamento?".

I nuovi inquilini di Roma Nord sono i cinghiali. Dopo l'avvistamente di inizio febbraio su via Trionfale e il video che riprendeva alcuni mammiferi passeggiare all'esterno dell'ospedale Gemelli di Roma, i cinghiali tornano a far visita al Policlinico.

Video di Welcome to Favelas

La scorsa settimana il gruppo "Welcome to favelas" ha diffuso su Telegram un video che riprendeva quattro cinghiali, in pieno giorno, all'interno del parcheggio del Policlinico Gemelli di Roma.

Salvini: "Colpa del PD"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ripreso il video sulla sua pagina Facebook attaccando il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: "Eh beh, il rinnovamento dei primi mesi di governo del PD a Roma si vede proprio: cinghiali che pagano il parcheggio del Policlinico Gemelli di Roma… ".

A seguirlo anche la consigliera regionale della Lega, Laura Corrotti, che sul suo profilo social scrive: "Un gruppo di cinghiali arriva fino all'interno del parcheggio del Policlinico Gemelli di Roma. Intanto, l’ultima dichiarazione del sindaco Gualtieri sul tema risale ormai allo scorso dicembre…"