Allarme PM10: stop alla circolazione per i veicoli inquinanti in fascia verde

Prorogato il blocco del traffico a Roma per i veicoli più inquinanti nella giornata di mercoledì 19 e giovedì 20. Vietata la circolazione per i veicoli a benzina fino a Euro 2 e a diesel fino a Euro 3. L'ordinanza del Comune dispone anche una limitazione nell'utilizzo degli impianti di riscaldamento.

L'ordinanza firmata dal Sindaco Roberto Gualtieri prolunga il divieto di circolazione in Ztl "Fascia Verde" per i veicoli cosiddetti inquinanti di altri due giorni (la limitazione era stata già imposta nella giornata di luendì 17 e martedì 18).

Divieto di circolazione

Non potranno circolare dalle 7:30 alle 20:30:

- ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive)

– autoveicoli a benzina “EURO 2” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive);

Divieto di circolazione, invece, dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 per:

- autoveicoli diesel “EURO3” (ovvero non conformi, a seconda della categoria del veicolo, alla Direttiva 98/69/CE – Fase B e successive oppure non conformi alla Direttiva 1999/96/CE – Riga B1 e successive)

La motivazione, si legge nel testo, è stata presa alla luce dei dati rilevati dalla rete urbana di monitoraggio della qualità dell’aria, che hanno osservato il superamento dei valori limite giornalieri di concentrazione di polveri sottili nell'aria. A inizio settimane le centraline di Preneste, Cinecittà, Bufalotta e Termini avevano registrato, infatti, un superamento critico dei livelli di Pm10.

Limitazioni al riscaldamento

Per quanto riguarda invece gli impianti termici, il funzionamento è consentito per un massimo di 12 ore al giorno e non possono essere superati i valori massimi di temperatura nell'aria (18° per gli edifici adibiti ad attività industriali, 20° per tutti gli altri).