Allerta meteo nel Lazio: nelle prossime ore forti temporali in arrivo

Temporali in arrivo

La Protezione Civile ha lanciato un'allerta meteo nella Regione: nel Lazio è scattato l'allarme giallo. Forti temporali sarebbero in arrivo su tutta la Regione.

Infatti l'Agenzia Regionale della Protezione Civile ha inviato una nota ai sindaci e ai prefetti per metterli al corrente. Nello specifico forti temporali sono attesti nel pomeriggio di lunedì 12 giugno, per le successive 3 o 6 ore, e altri temporali dovrebbero arrivare nella tarda mattinata di martedì 13 giugno e per le successive 6 o 9 ore. L'instabilità dovrebbe durare fino alle prime ore di mercoledì 14.

Le precauzioni consigliate dalla Protezione Civile

Vista l'instabilità meteorologica che da circa due mesi sta colpendo Roma e il Lazio, con piogge intense, puntuali e localizzate, che avvengono quasi tutti i pomeriggi e che provocano smottamenti e allagmenti, la Protezione Civile del Lazio invita i Comuni a controllare e manutenere le infrastrutture. Quindi di pulire i canali, i sottopassi e gli alvei. Inoltre è bene informare sempre i cittadini di come comportarsi in caso di eventi alluvionali.