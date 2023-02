Altaroma, Guillermo Mariotto: “Roma è la moda e noi ci puntiamo”

“Roma è la capitale d’Italia. Ben venga tutto quello che può risvegliare interesse e vocazione della nostra città verso la moda. Roma ha potenzialità inimmaginabili e invidiabili da tutto il mondo”. A dirlo è stato lo stilista Guillermo Mariotto, commentando la decisione di trasformare Altaroma in una Fondazione, in occasione dell'apertura della Fashion Week.

“Si continua ad investire nella capitale - spiega lo stilista - l’universo globalizzato si è trasformato in un’unica, grande metropoli piena di grattacieli. Non così per Roma, con la sua storia millenaria è rimasta un gioiello di inestimabile valore, un simbolo internazionale di cultura. Nei libri si studia la storia di Roma, non quella d’Italia”.

“Bene i grandi eventi”

“Plaudo anche - ha aggiunto Mariotto - alla possibilità di creare grandi eventi all'interno di palcoscenici unici al mondo, che Roma si merita, città che può perfettamente accogliere anche grandi investimenti internazionali. Impariamo a guardare verso un orizzonte più grande, verso il futuro”