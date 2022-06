Alternativa Popolare, il fondatore di Unicusano nuovo coordinatore: la nomina

Stefano Bandecchi è il nuovo coordinatore nazionale di Alternativa Popolare. La nomina è arrivata direttamente del presidente di Ap, Paolo Alli, con lo scopo di rilanciare il partito.

“Alla base della scelta, che mira a rilanciare l'azione politica di AP e a far riavvicinare i cittadini alla buona politica, è stata la condivisione dei valori e degli ideali del Popolarismo europeo”, si legge in una nota, che poi prosegue con “la necessità di far tornare al centro della politica nazionale la competenza, la passione, la difesa dei valori democratici, la difesa dell'ambiente e, soprattutto, la centralità della persona ed il valore della sussidiarietà”.

"Sono lieto ed onorato della nomina a Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare, per la quale ringrazio Paolo Alli e l'intera comunità del partito" ha detto Stefano Bandecchi, che che ha poi spiegato: "Metto a disposizione di Alternativa Popolare le mie energie, la mia passione, le mie idee e i miei valori, che coincidono con quelli storicamente promossi da Alternativa Popolare, per rilanciare un grande ed innovativo progetto e restituire al Paese e ai cittadini una politica attenta e vicina alle loro necessità, ragionata, fatta da persone perbene e capaci, nell'interesse supremo della collettività”. Stefano Bandecchi è un imprenditore, fondatore e Presidente del CdA dell'Università Niccolò Cusano