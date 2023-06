Altro che Napoli, la Lazio vince lo scudetto 2023. Il Codacons va ai rigori

Altro che Napoli: è la Lazio che dovrebbe vincere uno scudetto nel 2023. Sulla questione il Codacons va ai rigori contro la Figc, chiedendo l'attribuzione dello scudetto alla Lazio del campionato 1914-1915.

L'associazione ha infatti presentato una richiesta di accesso agli atti alla Figc stessa, così da poter esaminare il dossier sin qui redatto dalla Federazione sulla possibilità che la Lazio possa ottenere quello scudetto. La richiesta di questa attribuzione era stata presentata da una serie di associazioni e tifosi della Lazio a distanza nel 2015, a cento anni da quel campionato. La Figc nel 2019 aveva promesso la nomina di una commissione storica che avrebbe esaminato la faccenda. Il Codacons vuole sapere a che punto è la pratica.

La storia

Nel 1915 il campionato fu interrotto perché l'Italia era entrata in guerra e molti giocatori erano stati chiamati alle armi. Al momento della sospensione, la Lazio era diventata la prima squadra del centro Italia e avrebbe dovuto sfidare la prima squadra dell'Italia Meridionale. Se avesse vinto sarebbe diventata campione del centro-sud e avrebbe sfidato i campioni del nord. Tuttavia la Lazio non ha mai affrontato i campioni del sud Italia, perché la finale tra Internazionale Napoli e Naples non si è mai disputata. Al termine della Grande Guerra, lo scudetto fu dato al Genoa Cricket and Football Club, perché aveva vinto il torneo settentrionale perché si riteneva che fosse la squadra fosse la più vicina alla vittoria.